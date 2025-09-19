СКР завершил расследование по факту избиения ребенка в детсаду Новороссийска

Следственный отдел по Новороссийску краевого СК РФ завершил расследование уголовного дела в отношении бывшей воспитательницы детского сада, применившей насилие в отношении ребенка. Об этом сообщили в пресс-службе краевого ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

По версии следствия, в августе 2025 года женщина несколько раз ударила подопечную руками в область лица. В результате насильственных действий у ребенка на лице остались кровоподтеки.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд. Действия обвиняемой попадают под ст. 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, соединенное с жестоким обращением).