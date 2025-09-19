В Волгограде гендиректор фирмы пойдет под суд за невыплату зарплаты

В Волгограде суд рассмотрит в отношении гендиректора коммерческой организации уголовное дело о невыплате заработной платы (ч. 2 ст. 145.1 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Волгоградской области.

Согласно релизу, в декабре 2022 года житель Волгограда договорился с фигурантом, что тот устроит его на работу выполнять монтаж кабеленесущих систем, кабельной продукции и оконечного оборудования на строительном объекте в Подмосковье. С мая позапрошлого года гендиректор фирмы не выплачивал работнику зарплату, хотя тот надлежащим образом исполнял свои трудовые обязанности. Сформировалась задолженность в размере свыше 150 тыс. руб.

При этом на расчетных счетах организации имелись средства для выплаты заработной платы, но руководитель направил их на иные нужды. В ближайшее время уголовное дело поступит в суд на рассмотрение.

Павел Фролов