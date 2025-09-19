Экс-сотрудника детсада в Новороссийске будут судить по делу об избиении ребенка
Следственный отдел по Новороссийску завершил расследование уголовного дела в отношении бывшей воспитательницы детского сада, обвиняемой в применении насилия к малолетней воспитаннице. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Обвиняемую будут судить по ст. 156 УК РФ — ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, сопряженное с жестоким обращением.
По данным следствия, в августе нынешнего года обвиняемая наносила удары руками по лицу девочки, понимая ее беспомощное состояние из-за возраста. В результате действий воспитательницы у ребенка образовались кровоподтеки.
Следствие сочло собранные доказательства достаточными и направило уголовное дело в суд для рассмотрения по существу.