Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Экс-сотрудника детсада в Новороссийске будут судить по делу об избиении ребенка

Следственный отдел по Новороссийску завершил расследование уголовного дела в отношении бывшей воспитательницы детского сада, обвиняемой в применении насилия к малолетней воспитаннице. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Обвиняемую будут судить по ст. 156 УК РФ — ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, сопряженное с жестоким обращением.

По данным следствия, в августе нынешнего года обвиняемая наносила удары руками по лицу девочки, понимая ее беспомощное состояние из-за возраста. В результате действий воспитательницы у ребенка образовались кровоподтеки.

Следствие сочло собранные доказательства достаточными и направило уголовное дело в суд для рассмотрения по существу.

Вячеслав Рыжков

Новости компаний Все