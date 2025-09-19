Представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала публикацию газеты The Washington Post, в которой РФ обвиняют в использовании убийства американского политика Чарли Кирка. В Telegram-канале дипломат подчеркнула двойные стандарты издания.

Госпожа Захарова привела заголовок WP: «Россия использует убийство Кирка в пропагандистских целях». Дипломат задала вопрос, публиковало ли это издание аналогичные материалы о том, как администрация бывшего президента США Джо Байдена якобы «использовала смерть Джорджа Флойда в пропагандистских целях». Господин Флойд умер после задержания полицией в мае 2020 года, что вызвало массовые протесты и беспорядки в США.

Правый активист Чарли Кирк был смертельно ранен в шею 10 сентября, во время выступления в Университете штата Юта. Обвиняемый в убийстве, 22-летний Тайлер Джеймс Робинсон, был задержан на следующий день. Президент США Дональд Трамп выразил надежду, что Робинсона признают виновным и приговорят к смертной казни.