Суд наказал экс-сотрудника саратовского исправительного учреждения за взятку

В Саратовской области суд вынес приговор в отношении бывшего сотрудника одного из исправительных учреждений регионального УФСИН по уголовному делу о получении взятки (ч. 3 ст. 290 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

Как выяснилось в суде, фигурант получил взятку от осужденного за пронос в исправительное учреждение и передачу тому средств мобильной связи. Противоправные действия выявили сотрудники ОСБ УФСИН по Саратовской области.

Сбором доказательств по уголовному делу занимался следственный отдел по Балашову. По решению суда фигурант получил штраф в 500 тыс. руб. Также его лишили специального звания, запретили в течение двух лет занимать должности представителя власти в государственных органах правоохранительной службы.

Павел Фролов