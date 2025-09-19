Лавров и Рубио встретятся на 80-й сессии Генассамблеи ООН
Глава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио планируют встретиться на 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Об этом рассказал постпред РФ при ООН Василий Небензя.
Сергей Лавров и Марко Рубио
Фото: Kevin Lamarque / Reuters
«Предполагается первая, наверное, с 2021 года встреча (господина Лаврова.— “Ъ”) с госсекретарем США»,— сказал господин Небензя в интервью телеканалу «Россия 24».
Деталей и повестки встречи пока нет. При этом дипломат предположил, что политики будут обсуждать «весь комплекс проблем и двусторонних, и многосторонних».
80-я сессия Генассамблеи ООН пройдет 23 сентября в Нью-Йорке. Помимо господ Лаврова и Небензи, в состав российской делегации войдут замглавы МИД России Сергей Вершинин, главы парламентских комитетов по международным делам Григорий Карасин и Леонид Слуцкий.