Лавров и Рубио встретятся на 80-й сессии Генассамблеи ООН

Глава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио планируют встретиться на 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Об этом рассказал постпред РФ при ООН Василий Небензя.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Лавров и Марко Рубио

Фото: Kevin Lamarque / Reuters Сергей Лавров и Марко Рубио

«Предполагается первая, наверное, с 2021 года встреча (господина Лаврова.— “Ъ”) с госсекретарем США»,— сказал господин Небензя в интервью телеканалу «Россия 24».

Деталей и повестки встречи пока нет. При этом дипломат предположил, что политики будут обсуждать «весь комплекс проблем и двусторонних, и многосторонних».

80-я сессия Генассамблеи ООН пройдет 23 сентября в Нью-Йорке. Помимо господ Лаврова и Небензи, в состав российской делегации войдут замглавы МИД России Сергей Вершинин, главы парламентских комитетов по международным делам Григорий Карасин и Леонид Слуцкий.