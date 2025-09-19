Кабмин направит 335 млн рублей на лекарства для льготников Курской области

Правительство России окажет системе здравоохранения Курской области финансовую помощь в размере 335 млн руб. Господдержка позволит региону приобрести необходимые лекарственные препараты, медицинские изделия, а также продукты лечебного питания для льготных категорий граждан, в том числе для детей-инвалидов. Средства выделят из резервного фонда. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

В августе правительство РФ направило 210 млн руб. на выплаты жителям Белгородской области, пострадавшим в результате атак ВСУ, а также организациям, предоставляющим услуги ЖКХ в Курской области.

Кабира Гасанова