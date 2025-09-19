Дания использует остров Борнхольм для создания угроз безопасности России, в том числе Калининградской области. Об этом сообщил посол России в Дании Владимир Барбин.

В интервью газете «Известия» господин Барбин уточнил, что Дания приняла решение о дислокации полка военных на постоянной основе и мобильного противокорабельного комплекса на Борнхольм. При этом раньше, добавил посол, Борнхольм оставался островом мира и даже в годы холодной войны «не был местом для военных приготовлений, способствуя стабильности в районе Балтийского моря».

17 сентября правительство Дании также заявило о желании иметь в вооружении высокоточное оружие большой дальности. По оценкам Копенгагена, эта мера укрепит обороноспособность и силы сдерживания НАТО.