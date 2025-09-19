В Крым через Донбасс и Новороссию запустили пробные рейсы поездов
Пробные рейсы пассажирских поездов начали курсировать в Крым через Донбасс и Новороссию. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заместителя председателя правительства РФ Марата Хуснуллина.
Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ
Постоянные рейсы пока не запускают по соображениям безопасности. Однако вице-премьер отмечает высокую востребованность таких маршрутов.
В конце марта 2025 года Марат Хуснуллин заявлял, что техническая возможность железнодорожного сообщения между Крымом и Центральной Россией через Донбасс и Новороссию существует, однако пока не реализуется по соображениям безопасности. Президент РФ Владимир Путин поручил кабинету министров совместно с РЖД изучить вопрос развития пассажирского и грузового железнодорожного сообщения между Крымом и Центральной Россией через данные регионы.