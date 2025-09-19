В Краснодаре зафиксировали превышение сероводорода в воздухе

Станции экологического мониторинга зафиксировали в Краснодаре 18 сентября превышение допустимых норм сероводорода в атмосферном воздухе. Об этом говорится на сайте МУК «Центр озеленения и экологии».

Фото: пресс-служба администрации Краснодара

Наиболее высокое загрязнение отмечается на пересечении улиц Новороссийской и Симферопольской — индекс загрязнения составил 3,1. Высокие концентрации вредного вещества также зарегистрировали в районе улицы Атарбекова (показатель 3,0) и в зоне Городского сада на улице Песчаной (1,3).

В районе проспекта Чекистов, 31, и улицы имени 40-летия Победы, 22, индексы загрязнения составили 0,2 и 0,5 соответственно.

По остальным контролируемым загрязняющим веществам нарушений нормативов не выявлено.

Алина Зорина