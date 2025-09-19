Бригады восстанавливают свет в Якорной щели после непогоды

Сочинские энергетики восстанавливают электроснабжение в селе Якорная щель после технологических нарушений, вызванных непогодой. Об этом сообщает МЦУ курорта в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: МЦУ Сочи Фото: МЦУ Сочи

Обильные осадки и порывистый ветер привели к локальным сбоям в работе электросетей на отдельных участках населенного пункта. Бригады Сочинских электрических сетей оперативно начали поиск мест повреждения для поэтапного восстановления питания абонентов.

Сейчас у большинства потребителей электричество уже восстановлено. Энергетики планируют полностью завершить аварийно-восстановительные работы до 17:00.

Ранее жители Сочи получили сообщения о плохих погодных условиях от экстренных служб. В предупреждении говорилось, что над морем на участке Магри — Веселое, включая Сочи и территорию Сириус, возможны смерчи. Также сообщалось, что этот опасный метеорологический феномен может появиться и 19 сентября.

В администрации города сообщили, что в ближайшие два дня в Сочи действует штормовое предупреждение. Руководителей санаториев заранее проинформировали о предстоящей непогоде, и они приняли меры для информирования своих постояльцев. Работа пляжей организована с учетом текущей погоды, а спасательные службы оперативно передают информацию туристам.

По данным мэрии, в горно-лесных районах Сочи сейчас находятся 13 зарегистрированных групп туристов, всего 90 человек. Спасатели напомнили о важности регистрации маршрутов и рекомендовали пользоваться услугами профессиональных инструкторов, а также следить за информацией от МЧС.

В администрации подчеркнули, что продолжают следить за погодой, и все экстренные службы находятся в повышенной готовности. Жителям и гостям курорта рекомендовали соблюдать меры предосторожности, не выходить в море и учитывать штормовое предупреждение при планировании отдыха.

Мария Удовик