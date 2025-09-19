Инаугурация раиса Татарстана

В Большом концертном зале имени Салиха Сайдашева прошла торжественная церемония вступления Рустама Минниханова в должность раиса Татарстана. Господин Минниханов приехал на церемонию на автомобиле Соллерс SP7, который изготавливается в республике. Со вступлением в должность раиса Татарстана поздравили студенты. Фоторепортаж «Ъ Волга-Урал».

