На госпрограммы в Новороссийске направили более 8,8 млрд рублей

В 2025 году на реализацию краевых государственных программ в Новороссийске из регионального бюджета направлено более 8,8 млрд руб., сообщил глава города Андрей Кравченко в Telegram. Исполнение госпрограмм за восемь месяцев составило 66%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Средства расходуются на обновление социальной инфраструктуры: завершается реконструкция библиотеки им. Павленко, спроектирован капремонт Дома культуры в селе Гайдук, продолжается строительство школ по улицам Котанова и Красина, малобюджетного спортивного комплекса в станице Натухаевской и капремонт Молодежного центра.

Развивается инженерная и коммунальная инфраструктура: завершается проектирование модернизации очистных сооружений «Алексино», ведется укладка подводных газопроводов в районе горы Великой, обновляется водопровод по улице Мира, реконструируются участки Троицкого группового водопровода по улице Магистральной. Планируется строительство трех глубоководных выпусков.

До конца года на пляжах «Дюрсо», «Матрос», «Дельфин», «Кристалл — 1» и «Кристалл — 2» установят системы видеонаблюдения. Завершен основной этап реконструкции проспекта Дзержинского с кольцевой развязкой и выездом на улицу Котанова.

Часть средств направлена на благоустройство 20 общественных пространств в рамках конкурсов инициативного бюджетирования и программы «Лучший орган территориального общественного самоуправления». Кроме того, приобретено 69 квартир для детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки.

Ранее Новороссийск получил более 80 млн руб. субсидий на развитие пляжных территорий и порядка 6 млн руб. на обустройство туристических маршрутов. К курортному сезону 2026 года планируется обновить пляжи «Дюрсо», «Широкая балка», «Суджукская коса» и «Дельфин». «Центр винного туризма Абрау-Дюрсо» получит средства на создание музея.

Анна Гречко