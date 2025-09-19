До выходных с мусорных площадок Новороссийска вывезут крупные отходы

Все накопленные ветки и крупногабаритные отходы с мусорных площадок Новороссийска «Южный региональный оператор» планирует убрать до 21 сентября 2025 года. Об этом стало известно на рабочем совещании в администрации города под руководством и.о. замглавы Рафаэль Бегляров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Зотов, Коммерсантъ Фото: Алексей Зотов, Коммерсантъ

На полигоне до 2 ноября специалисты оценят состояние пожарных водоемов и объявят конкурс на ремонт объектов. Планируется дополнительно установить три мобильные цистерны для оперативного тушения возможных возгораний.

Руководство полигона рассматривает возможность закупить технику для утилизации крупногабаритного мусора за собственные средства и привлечь операторов. Отходы будут утилизированы на территории полигона ООО «Терра-Н». Также ведутся переговоры об организации площадки для сортировки и дробления строительного мусора, которая должна заработать до начала ноября.

На территории полигона продолжаются работы по тушению пожара: по состоянию на 18 сентября площадь возгорания составляла 250 кв. м, проведено 1268 рейсов, отсыпано 12,4 тыс. куб. м грунта.

Анна Гречко