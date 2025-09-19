«Четыре мяча в воротах "Монако" — это точно неожиданность»

После первого тура Лиги чемпионов турнирную таблицу возглавляет ПСЖ. «Манчестер Сити» и «Барселона», которые в числе соискателей на трофей, также одержали победы. Испанский клуб на выезде одолел «Ньюкасл» (2:1), а команда Пепа Гвардиолы оставила не у дел «Наполи» (2:0). За развитием событий следил спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Jason Cairnduff / Reuters Фото: Jason Cairnduff / Reuters

В матче «Манчестер Сити»—«Наполи» игра у гостей как-то сразу не задалась, а на 19-й минуте капитан неаполитанцев Джованни Ди Лоренцо схлопотал прямую красную карточку. Естественно, после этого команде пришлось перестраиваться и уходить в глухую оборону. А с такими исполнителями, как у «Сити», гол в неравных составах был вопросом времени. И на 56-й минуте Эрлинг Холанн свое дело сделал. В итоге «Сити» одержал победу со счетом 2:0.

Комментатор: «Что, если попробовать пробить отсюда? Нет, еще хитрее! И мяч в воротах! Это было очень элегантно, а главное — Холанн ухитрился пробить так, что высоченный Милинкович-Савич оказался под мячом».

Также первые три очка на старте общего этапа набрала «Барселона». В отсутствие своей юной звезды Ламина Ямаля в составе сине-гранатовых блеснул Маркус Рашфорд, который перешел в клуб в июле этого года и в последнее время звезд с неба не хватал. Но в матче с «Ньюкаслом» в Англии нападающий сделал дубль. После второго мяча комментатор Александр Елагин даже заговорил о возращении форварда на топ уровень: «Рашфорд, удар по воротам — и потрясающий гол! Потрясающий, с правой! Вот это да, возрождение Маркуса Рашфорда!» Финальный свиток зафиксировал победу «Барселоны» 2:1.

К сожалению для болельщиков «Кайрата», дебютант Лиги чемпионов провалился на старте турнира, уступив в Лиссабоне «Спортингу» 1:4. Хотя стоит сказать, что команда из Казахстана держалась почти весь первый тайм, а 18-летний голкипер Шерхан Калмурза даже отразил пенальти.

Комментатор: «Удар! Потащил, потащил Шерхан, бог ты мой! И как тут не вспомнить Киплинга и того тигра? Помните? Не даром его звали Шерхан».

Но затем «Спортинг» оправил в ворота «Кайрата» четыре мяча. После того как другой дебютант, «Карабах», обыграл «Бенфику», в Португалии к новичкам начали относится серьезно. Ведь теперь у «Бенфики» новый главный тренер — великий и ужасный Жозе Моуринью. Но если поражение «Кайрата» с крупным счетом никого не удивило, то четыре мяча в воротах «Монако» — это точно неожиданность. Монегаски уступили клубу «Брюгге» на выезде с тем же счетом (1:4) и были сами на себя не похожи. Александра Головина, который не играл из-за травмы, на поле не хватало.

Первый тур Лиги чемпионов завершен, и теперь, после короткой передышки, поклонников футбола ждет российский чемпионат, где в эти выходные будет немало интересного. Особенно встреча «Краснодара» и «Зенита» в воскресенье.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Владимир Осипов