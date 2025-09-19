В Ртищево оштрафовали и.о. директора МУП «Водоканал» за неустранение нарушений

В Ртищево Саратовской области и.о. директора МУП «Водоканал» оштрафовали на 2 тыс. руб. за неисполнение требований прокурора. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

В ходе проверки Ртищевская межрайонная прокуратура выяснила, что в поселке Темп МУП «Водоканал» ненадлежащим образом обслуживало насосное оборудование и водонапорную башню. Из-за этого в течение нескольких недель вытекавшая через технологическое отверстие вода затапливала поверхность вокруг.

По итогам проверочных мероприятий прокуратура потребовала от и.о. директора МУП «Водоканал» устранить нарушения, но он оставил требование без внимания. Надзорное ведомство возбудило в отношении должностного лица дело об административном правонарушении по ст. 17.7 КоП РФ, его оштрафовали на 2 тыс. руб.

Павел Фролов