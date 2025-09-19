Дональд Трамп попросил у Верховного суда разрешения уволить Лизу Кук из ФРС

Администрация Дональда Трампа обратилась в Верховный суд с просьбой разрешить президенту США отстранить от должности члена совета правления Федеральной резервной системы (ФРС) Лизу Кук. Об этом сообщила газета The New York Times.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дональд Трамп

Фото: Leon Neal / Pool / Reuters Дональд Трамп

Фото: Leon Neal / Pool / Reuters

В конце августа Дональд Трамп заявил, что отправляет Лизу Кук в отставку. Причиной для увольнения президент США назвал обвинения, которые выдвинул глава Федерального агентства жилищного финансирования Билл Пулте. Он убежден, что госпожа Кук еще до вступления в должность подделывала банковские документы и сведения о собственности, чтобы получить выгодных условий по ипотечным кредитам.

При этом Лиза Кук считает, что обвинения в недоказанных правонарушениях не могут считаться уважительной причиной для ее отставки. В конце прошлого месяца госпожа Кук подала заявление в суд на Дональда Трампа, утверждая, что тот сфабриковал повод для ее увольнения и нарушил закон о ФРС.

На прошлой неделе федеральный суд округа Колумбия временно отменил решение президента США об увольнении Лизы Кук. Согласно постановлению, члена совета правления ФРС нельзя отстранить от должности на основаниях, которые привел господин Трамп, как минимум до завершения разбирательства.