На трассе Ижевск—Аэропорт началось строительство временных дорог

На трассе Ижевск—Аэропорт стартовали работы по строительству временных дорог. Как сообщает пресс-служба правительства Удмуртии, это позволит избежать полного перекрытия движения во время реконструкции. Подрядчик планирует обустроить несколько временных проездов, чтобы обеспечить бесперебойное движение транспорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии

«Первый проезд будет находиться по правую руку по ходу движения из Ижевска. По планам подрядчика, проезд по трассе Ижевск—Аэропорт частично перекроют в конце ноября. Чтобы сохранить движение, строят времянку. Кроме того, участок можно обогнуть через Каменное или по объездной со стороны Воткинска»,— написал председатель правительства Удмуртии Роман Ефимов в Telegram.

Реконструкция дороги включает расширение до четырех полос, строительство нового моста через реку Позимь и автомобильной эстакады над железнодорожными путями. Работы планируется завершить в 2027 году.

Анастасия Лопатина