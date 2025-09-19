На трассе Ижевск—Аэропорт началось строительство временных дорог
На трассе Ижевск—Аэропорт стартовали работы по строительству временных дорог. Как сообщает пресс-служба правительства Удмуртии, это позволит избежать полного перекрытия движения во время реконструкции. Подрядчик планирует обустроить несколько временных проездов, чтобы обеспечить бесперебойное движение транспорта.
Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии
«Первый проезд будет находиться по правую руку по ходу движения из Ижевска. По планам подрядчика, проезд по трассе Ижевск—Аэропорт частично перекроют в конце ноября. Чтобы сохранить движение, строят времянку. Кроме того, участок можно обогнуть через Каменное или по объездной со стороны Воткинска»,— написал председатель правительства Удмуртии Роман Ефимов в Telegram.
Реконструкция дороги включает расширение до четырех полос, строительство нового моста через реку Позимь и автомобильной эстакады над железнодорожными путями. Работы планируется завершить в 2027 году.