Астраханка ударила бывшего возлюбленного вилами и попала под следствие

В Харабалинском районе Астраханской области следствие возбудило в отношении местной жительницы уголовное дело по факту причинения телесных повреждений мужчине (п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по региону.

Сотрудников полиции проинформировали о госпитализации 30-летнего астраханца с телесными повреждениями. Проверка показала, что бывшая сожительница пришла в гости к потерпевшему, и в ходе распития алкоголя между ними произошел конфликт.

В какой-то момент фигурантка взяла в руки металлические вилы и ударила ими мужчину в брюшную полость. Далее она вызвала медиков «скорой».

Фигурантку задержали. Ей грозит до 10 лет лишения свободы.

Павел Фролов