В Новороссийске на реализацию госпрограмм направили 8,8 млрд рублей

В 2025 году на реализацию государственных программ в Новороссийске направили 8,8 млрд руб. На сегодняшний день выполнено 66%, сообщил в своем Telegram-канале глава города Андрей Кравченко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба МО город-герой Новороссийск Фото: пресс-служба МО город-герой Новороссийск

Сейчас специалисты завершают реконструкцию библиотеки им. Павленко по модельному стандарту. Закончено проектирование реконструкции Дома культуры в селе Гайдук. Ведется строительство школ по улицам Котанова и Красина, в станице Натухаевской возводят малобюджетный спортивный комплекс. Работники также начали ремонт Молодежного центра.

Специалисты практически завершили проектирование модернизации очистных сооружений в «Алексино». В районе горы Великой укладывают подводные газопроводы. Ведется ремонт водопровода по улице Мира и реконструируются участки Троицкого группового водопровода по улице Магистральной.

Запланировано строительство трех глубоководных выпусков. До конца 2025 года на пляжах «Дюрсо», «Матрос», «Дельфин», «Кристалл-1» и «Кристалл-2» установят системы видеонаблюдения.

Кроме того, завершен основной этап реконструкции проспекта Дзержинского с устройством кольцевой развязки и выездом на улицу Котанова.

«Значительные средства направлены на благоустройство — 20 общественных пространств будут обновлены благодаря участию в конкурсах инициативного бюджетирования и “Лучший орган территориального общественного самоуправления”»,— отметил Андрей Кравченко.

По его словам, в этом году для детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, приобрели 69 квартир.

Выделенные средства также направили на сферу образования и культуры. Учебные заведения города оснащают новым оборудованием, а работники бюджетной сферы получают положенные выплаты.

Алина Зорина