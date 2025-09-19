В Новороссийске на реализацию госпрограмм направили 8,8 млрд рублей
В 2025 году на реализацию государственных программ в Новороссийске направили 8,8 млрд руб. На сегодняшний день выполнено 66%, сообщил в своем Telegram-канале глава города Андрей Кравченко.
Фото: пресс-служба МО город-герой Новороссийск
Сейчас специалисты завершают реконструкцию библиотеки им. Павленко по модельному стандарту. Закончено проектирование реконструкции Дома культуры в селе Гайдук. Ведется строительство школ по улицам Котанова и Красина, в станице Натухаевской возводят малобюджетный спортивный комплекс. Работники также начали ремонт Молодежного центра.
Специалисты практически завершили проектирование модернизации очистных сооружений в «Алексино». В районе горы Великой укладывают подводные газопроводы. Ведется ремонт водопровода по улице Мира и реконструируются участки Троицкого группового водопровода по улице Магистральной.
Запланировано строительство трех глубоководных выпусков. До конца 2025 года на пляжах «Дюрсо», «Матрос», «Дельфин», «Кристалл-1» и «Кристалл-2» установят системы видеонаблюдения.
Кроме того, завершен основной этап реконструкции проспекта Дзержинского с устройством кольцевой развязки и выездом на улицу Котанова.
«Значительные средства направлены на благоустройство — 20 общественных пространств будут обновлены благодаря участию в конкурсах инициативного бюджетирования и “Лучший орган территориального общественного самоуправления”»,— отметил Андрей Кравченко.
По его словам, в этом году для детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, приобрели 69 квартир.
Выделенные средства также направили на сферу образования и культуры. Учебные заведения города оснащают новым оборудованием, а работники бюджетной сферы получают положенные выплаты.