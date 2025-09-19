«Дальневосточную концессию» предлагают распространить на территории Кубани

Представители Законодательного собрания Краснодарского края в рамках открывшейся в Волгограде 43-й Конференции ЮРПА представят инициативы кубанского парламента. В частности, будет рассмотрен законопроект, направленный на приведение Федерального закона «О сельскохозяйственном страховании» в соответствие с бюджетным законодательством. Об этом в своем Telegram-канале сообщил спикер ЗСК Юрий Бурлачко.

По его словам, документ, о котором идет речь, предполагает в том числе уточнение перечня органов госвласти субъектов РФ, чьими решениями устанавливается порядок предоставления сельхозтоваропроизводителям субсидий на агрострахование из регионального бюджета.

Кроме того, будут представлены предложения, касающиеся сферы концессионных соглашений. Кубанские законотворцы планируют обратиться к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с предложением о распространении стимулирующего механизма «Дальневосточная концессия» на регионы ЮФО в целом и Краснодарского края в частности.

«Речь идет об обеспечении возможности федерального софинансирования при реализации дорогостоящих инфраструктурных проектов, а также о предоставлении инвесторам госгарантий в форме компенсации капитальных затрат»,— прокомментировал Юрий Бурлачко.

Второе обращение, по словам спикера кубанского парламента, адресовано председателю комитета Госдумы по экономической политике Максиму Топилину. Оно касается совершенствования законодательства о концессионных соглашениях с участием кредитных организаций путем разработки типовой формы так называемого прямого соглашения. Третья инициатива — внесение изменений в статью 24 ФЗ «О концессионных соглашениях».

«Для отдельных конкурсов на право заключения концессионного соглашения, например, на создание комплексов по обращению с ТКО, объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств, обеспечивающих перевозки пассажиров транспортом общего пользования, предлагается ввести в качестве критерия оценки конкурсных предложений предельный размер расходов концессионера на создание и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения. Это позволит публичной стороне более достоверно оценивать стоимость создания или реконструкции объекта»,— пишет Юрий Бурлачко.

Кроме того, кубанские законодатели подготовили обращение к председателю комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярославу Нилову. В нем поднимается вопрос о необходимости корректировки законодательства, регулирующего аспекты предоставления ветеранам боевых действий компенсации расходов на оплату коммунальных услуг за счет федерального бюджета.

«Полагаю, все представленные вопросы носят актуальный характер и имеют большое значение не только для Кубани, но и для других регионов страны»,— резюмировал господин Бурлачко.

Василий Хитрых