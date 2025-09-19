В Ртищево убрали свалку по требованию прокуратуры

В Ртищево Саратовской области прокуратура добилась ликвидации свалки отходов. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

В ходе проверки по обращению жителя Ртищево прокуратура обнаружила несанкционированное складирование отходов общей площадью порядка 45 кв. м на земельных участках, собственность на которые не разграничена, в районе улиц 50 лет Октября и Советской Конституции. Администрация Ртищевского района долгое время бездействовала в части устранения свалки.

По итогам проверки прокуратура внесла представление главе района. В итоге несанкционированное складирование ликвидировали.

Павел Фролов