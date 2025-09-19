Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Инвалид из Новоузенска получил протезы благодаря прокуратуре

Инвалиду из Новоузенска Саратовской области выдали технические средства реабилитации после вмешательства прокуратуры. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

В ходе проверки прокуратура выяснила, что 68-летний житель Новоузенского района является инвалидом второй группы, ему рекомендованы протезы. При этом более шести месяцев уполномоченный орган не предоставлял пенсионеру технические средства реабилитации.

В связи с этим прокуратура попросила суд обязать региональное отделение фонда пенсионного и социального страхования обеспечить инвалида протезами. Требования удовлетворены, пенсионер получил положенные изделия.

Павел Фролов