На Дону Россельхознадзор выпустил в продажу 330 тонн импортного лука

Россельхознадзор проконтролировал 330 тонн репчатого лука из Узбекистана, поступившего на склад временного хранения в Батайске с начала года по август 2025 года. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По данным надзорной структуры, товар ввезли на территорию региона в соответствии с требованиями действующего законодательства в сфере обеспечения карантина растений. После завершения всех предусмотренных законом контрольных процедур продукцию выпустили в обращение.

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал, что Ростовская область вошла в топ-з производителей лука в России в 2025 году.

Валентина Любашенко