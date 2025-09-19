В Ростове разыскивают пропавшую 16-летнюю школьницу

Сотрудники отдела полиции № 6 Ростова-на-Дону разыскивают пропавшую 16-летнюю Шахину Усмонову. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области.

15 сентября школьница отправилась в гости к подруге и не вернулась.

По приметам, пропавшей на вид 15-16 лет, рост 160 см., карие глаза, пирсинг в носу.

Была одета в длинное черное платье в цветочек, белые босоножки. При себе имела черную маленькую сумку.

