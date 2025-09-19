В Марий Эл супружескую пару обвиняют в покушении на сбыт более 1,5 кг наркотиков

В Республике Марий Эл супружеская пара обвиняется в покушении на сбыт более 1,5 кг синтетических наркотиков. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Марий Эл.

По версии следствия, в марте 2025 года обвиняемые разместили в Зеленодольском районе Татарстана около 400 грамм наркотиков. На территории Йошкар-Олы в ходе досмотра соучастников сотрудники изъяли более 1,1 кг синтетических наркотиков.

Обвиняемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, уголовное дело направлено в суд.

Марк Халитов