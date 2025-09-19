Астраханец оформил кредиты на граждан на сумму 2 млн и попал под следствие

Следственный отдел по Трусовскому району Астрахани возбудил в отношении 21-летнего местного жителя уголовное дело о мошенничестве в сфере компьютерной информации и неправомерном доступе к ней (п. «в» ч. 3 ст. 159.6, ч. 4 ст. 272 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Астраханской области.

Согласно релизу, в период с июня по июль прошлого года фигурант вошел в системы дистанционного банковского обслуживания и с использованием ранее приобретенных сим-карт, зарегистрированных на трех граждан, вошел в их личные кабинеты. От имени владельцев счетов он дистанционно оформил в разных банках автокредит и два потребительских кредита на общую сумму свыше 2 млн руб.

Фигурант потратил из указанной суммы более 770 тыс. руб. Следствие выясняет все обстоятельства совершенного преступления.

Павел Фролов