Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Матвеево-Курганском районе изъяли 100 тонн зараженного подсолнечника

На складе у индивидуального предпринимателя в Матвеево-Курганском районе при проведении фитосанитарного контроля выявлено 100 т подсолнечника, зараженного амброзией полыннолистной. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Россельхознадзора.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Партия зараженного подсолнечника направлена собственником на переработку на предприятие, использующие технологию лишения карантинных объектов жизнеспособности.

Предпринимателю будет объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований и предложено принять меры по их соблюдению.

Наталья Белоштейн

Новости компаний Все