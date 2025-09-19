В Матвеево-Курганском районе изъяли 100 тонн зараженного подсолнечника

На складе у индивидуального предпринимателя в Матвеево-Курганском районе при проведении фитосанитарного контроля выявлено 100 т подсолнечника, зараженного амброзией полыннолистной. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Россельхознадзора.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Партия зараженного подсолнечника направлена собственником на переработку на предприятие, использующие технологию лишения карантинных объектов жизнеспособности.

Предпринимателю будет объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований и предложено принять меры по их соблюдению.

Наталья Белоштейн