Завершен этап очистки побережья Анапы и Темрюкского района от мазута

Работы по сбору осевшего мазута с морского дна в прибрежной зоне завершены. С 10 по 17 сентября водолазы у причала в поселке Джемете подняли на берег последние 443 мешка с нефтепродуктами, сообщает оперативный штаб Кубани.

В мероприятии участвовали сотрудники МЧС, аварийно-спасательного отряда «Кубань-СПАС» и Морспасслужбы. За весь период специалисты совершили 21,5 тыс. погружений и собрали 22,4 тыс. мешков с мазутом общим весом более 2 тыс. т.

Очистка проводилась на 19 участках протяженностью почти 14 км — в прибрежных зонах Анапы (поселке Джемете, селе Витязево) и Темрюкского района. Территории определяли по результатам подводного мониторинга: на глубине 50–200 м от берега обнаружили осевший мазут, который собирали для предотвращения выброса на побережье.

Сбор нефтепродуктов осуществлялся вручную с помощью лопат и с применением эжекторных установок.

Танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» 15 декабря 2024 года потерпели крушение из-за шторма в Керченском проливе. Судна перевозили в общей сложности 9,2 тыс. т мазута

Анна Гречко