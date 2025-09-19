Донские работодатели создают собственные школы поваров из-за кадрового дефицита

Повара, пекари и кондитеры уже который год находятся в списке самых дефицитных в стране и в регионе. Кондитерская отрасль Ростовской области представлена десятью фабриками и сотней малых предприятий и цехов. В десятку лидеров входят «Азовская кондитерская фабрика», «Тимоша», «Сладофф», «Золотой колос». Многие сети общественного питания уже создали свои школы для поваров и готовят сотрудников самостоятельно, но даже при таком подходе полной укомплектованности нет. Директор hh.ru Юг. Олеся Лавренова в интервью изданию «Ъ-Ростов» объяснила, что непопулярность профессии – не единственная причина дефицита специалистов.

«Основными причинами можно назвать увеличение потребности в связи с возросшим запросом людей на питание вне дома и небыстрый рост зарплат»,– пояснила эксперт.

Предлагаемая медианная заработная плата донских кулинаров составила 64 тыс. руб., диапазон зарплатных предложений колебался в среднем от 39,6 до 99,7 тыс. руб. За аналогичный период прошлого года – 5,3 тыс. вакансий, медиана – 45,1 тыс. руб., диапазон – от 32,1 до 82,4 тыс. руб.

Практика показывает, что работодатели часто смотрят не на диплом, а на навыки – нередко можно увидеть рекламу рекрутера при поиске поваров, где потенциальных соискателей спрашивают: любят ли они готовить дома и, если да, то приглашают обучиться за счет компаний и стать профессиональными поварами.

По мнению госпожи Лавреновой, 65% работодателей в первую очередь обращают внимание на наличие у кандидатов конкретных умений, нужных для выполнения обязанностей, навыкоцентричный подход – это новый стандарт найма, который позволяет бизнесу экономить без потери качества подбора.

«Список основных навыков, которые местные работодатели чаще всего указывают при поиске поваров: контроль сроков годности, приготовление блюд по технологическим картам, умение работать в команде, исполнительность, чистоплотность, выносливость»,— отметила Директор hh.ru Юг. в беседе с корреспондентом «Ъ-Ростов».

Валентина Любашенко