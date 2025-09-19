Прокуратура добилась оплаты санатория участнику СВО в Новороссийске

Прокуратура Новороссийска по обращению супруги участника специальной военной операции (СВО) проверила отказ в выдаче сертификата на оплату санаторно-курортного лечения. Решение мотивировали отсутствием данных о непрерывном проживании заявителя в Краснодарском крае в течение года, сообщает пресс-служба надзорного ведомства региона.

В ходе проверки установлено, что гражданин ранее проживал в другом муниципалитете края и имеет право на получение поддержки. Прокурор города принес протест на решение об отказе, после чего заявитель получил сертификат на оплату санаторного лечения.

На Кубани предусмотрена однократная оплата услуг санаторно-курортного лечения военнослужащим и добровольцам, участвующим в СВО. Размер выплаты составляет до 100 тыс. руб., для инвалидов I группы — до 130 тыс. руб.

Порядок предоставления сертификата включает подтверждение места жительства и непрерывного проживания на территории края в течение 12 месяцев, предшествующих обращению.

Анна Гречко