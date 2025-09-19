В Волгограде выявили загрязнение почвы с ущербом окружающей среде в 2 млн

Нижне-Волжское межрегиональное управление Росприроднадзора в ходе проверки зафиксировало затопление канализационными сточными водами территории в районе дома № 24 по ул. Плеханова в Волгограде. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Специалисты отобрали пробы почвы и обнаружили в них превышения по ряду загрязняющих веществ. Площадь загрязнения составила 477 кв. м.

Управление оценило причиненный окружающей среде вред на сумму более 2 млн руб. Материалы проверки с расчетом вреда поступили в отдел полиции № 8 УМВД России по г. Волгограду для принятия процессуального решения.

Павел Фролов