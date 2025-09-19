Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
В Ставрополе поймали курьера с 1 кг кокаина

Полицейские по оперативной наводке провели обыск в квартире на улице Тухачевского города Ставрополя и изъяли у 32-летнего мужчины, неоднократно судимого уроженца Дагестана, килограмм кокаина. Это рекордная партия на территории Ставрополья, сообщили в Антинаркотической комиссии региона.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

По словам задержанного, он планировал бесконтактный сбыт приобретенного синтетического наркотика в городе. По предварительной оценке, стоимость партии превышает 20 миллионов рублей.

По факту возбуждено уголовное дело о покушении на незаконный сбыт наркотиков в особо крупном размере. Мужчина находится под стражей.

Станислав Маслаков

