В Ставрополе поймали курьера с 1 кг кокаина

Полицейские по оперативной наводке провели обыск в квартире на улице Тухачевского города Ставрополя и изъяли у 32-летнего мужчины, неоднократно судимого уроженца Дагестана, килограмм кокаина. Это рекордная партия на территории Ставрополья, сообщили в Антинаркотической комиссии региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

По словам задержанного, он планировал бесконтактный сбыт приобретенного синтетического наркотика в городе. По предварительной оценке, стоимость партии превышает 20 миллионов рублей.

По факту возбуждено уголовное дело о покушении на незаконный сбыт наркотиков в особо крупном размере. Мужчина находится под стражей.

Станислав Маслаков