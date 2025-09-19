В Ставрополе поймали курьера с 1 кг кокаина
Полицейские по оперативной наводке провели обыск в квартире на улице Тухачевского города Ставрополя и изъяли у 32-летнего мужчины, неоднократно судимого уроженца Дагестана, килограмм кокаина. Это рекордная партия на территории Ставрополья, сообщили в Антинаркотической комиссии региона.
Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ
По словам задержанного, он планировал бесконтактный сбыт приобретенного синтетического наркотика в городе. По предварительной оценке, стоимость партии превышает 20 миллионов рублей.
По факту возбуждено уголовное дело о покушении на незаконный сбыт наркотиков в особо крупном размере. Мужчина находится под стражей.