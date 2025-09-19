В Новочеркасске при столкновении двух авто погиб человек

В Новочеркасске на Харьковском шоссе произошло смертельное ДТП с участием двух автомобилей. Об этом сообщила пресс-служба региональной Госавтоинспекции.

По предварительным данным, авария случилась 18 сентября в 18:15 возле дома 19 по ул. Харьковское шоссе. Водитель «ВАЗ-21124» 2005 г.р. не выбрал безопасную скорость движения и потерял управление автомобилем. Машина выехала на встречную полосу и столкнулась с Renault Symbol, за рулем которого находился водитель 1997 г.р.

В результате аварии водитель «ВАЗ-21124» погиб на месте. Пассажиры Renault — 1997 и 2024 г. р.— получили травмы и были доставлены в больницу.

Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего.

Валентина Любашенко