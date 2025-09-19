Захарова назвала голословными обвинения России в инциденте с БПЛА в Польше

Представитель МИД России Мария Захарова заявила, что обвинения РФ в нарушении воздушного пространства Польши голословны. По ее словам, таким образом страны ЕС пытаются обострить ситуацию и помешать украинскому урегулированию.

«На этот раз выдвигаемые в адрес России обвинения в попытках провокации и намеренной эскалации, как водится, голословны. Никаких конкретных обстоятельств приписываемого нашей стране злого умысла не приведено»,— сказала господа Захарова (цитата по сайту МИДа). Она отметила, что такие поспешные обвинения говорят о неготовности стран ЕС к переговорам по инциденту.

Мария Захарова предложила европейским странам обратить внимание на «непреложные факты ежедневных преступлений ВСУ». По словам дипломата, страны ЕС становятся их «соучастниками», поставляя Украине оружие и дроны.

Премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил, что в ночь на 10 сентября воздушное пространство Польши пересекли беспилотники. Польские власти заявили, что они были российскими. В ответ Польша обратилась к НАТО с запросом о консультациях. 13 сентября на экстренном заседании Совбеза ООН 46 из 193 стран подписали заявление, возлагающее ответственность за нарушение дронами польского воздушного пространства на Россию.