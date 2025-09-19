В Гагаринском районе Саратова убрали свалку по требованию прокуратуры

В Гагаринском районе Саратова ликвидировали свалку после вмешательства прокуратуры. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

Прокуратура провела проверку по сведениям о нарушении законодательства и прав граждан, опубликованным в сети. Складирование мусора, включая строительные отходы, выявили рядом с Аэроклубом им. Ю.А. Гагарина.

Надзорное ведомство внесло представление начальнику департамента Гагаринского района Саратова. В итоге свалку устранили.

Павел Фролов