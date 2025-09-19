Новочеркасский электровоз сможет перевозить составы массой до 7,1 тысячи тонн

«Новочеркасский электровозостроительный завод» планирует в 2027 году запустить серийное производство магистрального грузового электровоза повышенной мощности «2ЭС9». Об этом сообщил «РБК» со ссылкой на пресс-службу предприятия.

По информации пресс-службы, создание опытного образца запланировано на второй квартал 2026 года. После изготовления на локомотиве проведут контрольно-наладочные работы, а в третьем квартале 2026-го передадут машину для предварительных, приемочных и сертификационных испытаний. Во втором квартале 2027 года состоится комиссия по приемке результатов опытно-конструкторских работ электровоза «2ЭС9» и последующая сертификация в Таможенном союзе.

«Новая модель превзойдет по мощности существующий локомотив «Ермак», сможет развивать скорость до 120 км/ч и транспортировать грузовые составы массой до 7,1 тыс. тонн. Электровоз создают прежде всего для эксплуатации на Восточном полигоне Российских железных дорог — БАМе и Транссибе»,— приводится в сообщении комментарий представителей предприятия.

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал, что в 2025 году «НЭВЗ» провел заводские испытания опытного образца маневрового электровоза постоянного тока с асинхронным приводом «ЭМКА2», все узлы и агрегаты которого производятся в России. Локомотив предназначен для работы в депо, на пассажирских вокзалах и промышленных предприятиях. Накопитель и тяговая система «ЭМКА2» позволяют без подключения к контактной сети провести состав массой до двух тыс. тонн на расстояние до 14 км. Без поезда электровоз способен пройти до 100 км.

Валентина Любашенко