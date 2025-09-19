Двукратный обладатель Кубка Стэнли Копитар завершит карьеру в 2026 году

Словенский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Лос-Анджелес Кингс» Анже Копитар завершит карьеру по окончании сезона-2025/26. Об этом он заявил на пресс-конференции, его слова приводит пресс-служба НХЛ.

«После прошлого сезона у меня было немного времени, чтобы подумать и поговорить с семьей, понять, какой у меня путь и куда он ведет. И после долгих раздумий я решил, что этот год станет последним в НХЛ. Конечно, я принял это решение с тяжелым сердцем», — заявил хоккеист. Также Копитар подчеркнул, что у него «много мотивации, много энергии и желания соревноваться на самом высоком уровне», поэтому он «с нетерпением ждет следующего сезона».

Анже Копитару 38 лет. На драфте НХЛ 2005 года он был выбран «Кингс» в первом раунде под общим 11-м номером. В составе команды дважды выиграл Кубок Стэнли — в 2012 и 2014 году. Всего за «Лос-Анджелес» форвард провел 1557 матчей (включая регулярный чемпионат и play-off), в которых набрал 1367 очков (467 голов+900 результативных передач). Копитар стал первым словенским хоккеистом, сыгравшим в НХЛ, ставшим капитаном команды и завоевавшим Кубок Стэнли.

Таисия Орлова