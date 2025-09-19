В Дагестане центр обработки данных запустят осенью 2026 года

На территории села Эндирей Хасавюртовского района до осени 2026 года планируют запустить коммерческий центр обработки данных (ЦОД). Об этом сообщает пресс-служба правительства Республики Дагестан.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Проект предусматривает размещение оборудования на общей емкости от 500 до 2 тыс. серверных стоек. Будет создано более 30 высокотехнологичных постоянных рабочих мест для инженерно-технического персонала.

В ведомстве отмечают, что для работы государственных информационных систем необходимо разместить не менее 44 серверных стоек, каждая из которых потребляет в среднем 5 кВт мощности.

