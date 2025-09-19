В Ставрополье запустят промышленный сад фундука за 133 млн рублей

В Ставропольском крае компания «Южные сады» начнет реализацию инвестиционного проекта по созданию промышленного сада фундука площадью около 100 га. Об этом сообщила пресс-служба министерства экономического развития региона.

По информации ведомства, стоимость проекта составляет 132,7 млн руб., производственная мощность при полной загрузке достигнет 159 тонн орехов ежегодно. Окупаемость инвестиций планируется через девять лет.

«Производство разместится в Труновском муниципальном округе — это первый опыт промышленного выращивания фундука на данной территории. Проект предусматривает использование залежных земель и приусадебных участков, что поможет решить проблему занятости в сельской местности. Семья, обрабатывающая два гектара фундука, может получать более 1,5 млн руб. дохода в год»,— пояснили в министерстве.

Финансирование осуществляется за счет собственных и заемных средств инвестора, а также кредитных ресурсов. В настоящее время на территории Ставрополья реализуется 72 инвестиционных проекта в агропромышленном комплексе на общую сумму более 65 млрд руб.

Валентина Любашенко