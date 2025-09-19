Минсельхоз обсуждает пролонгацию кредитов для фермеров Дона

Более 300 сельхозпроизводителей Ростовской области не смогут в 2025 году погасить полученные кредиты из-за убытков от аномальных погодных условий, которые составили около 4 млрд руб. Об этом сообщила пресс-служба областного правительства со ссылкой на главу региона Юрия Слюсаря.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Губернатор отметил, что речь идет о значительной сумме займов. «Здесь нужна поддержка федерального Минсельхоза: и финансовая, и нормативная. Важно обеспечить возможность субсидирования и переноса этих долгов на следующий год», — заявил он по итогам встречи с министром сельского хозяйства РФ Оксаной Лут.

«В 2025 году на Дону пострадало или погибло около миллиона га посевов из-за неблагоприятных метеоусловий. Непростая ситуация для фермеров, без федеральной помощи аграриям будет сложно восстановиться»,— подчеркнул Юрий Слюсарь.

По его словам, донские сельхозтоваропроизводители уже подали 205 заявок на льготные кредиты на общую сумму 5,8 млрд руб. Среди наиболее востребованных мер поддержки пострадавших от чрезвычайных ситуаций аграриев глава региона назвал программы льготного кредитования.

«Возможность пролонгации действующих кредитов для фермеров активно обсуждается на федеральном уровне. Среди первоочередных мер, которые Минсельхоз России смог организовать в оперативном порядке, выделение дополнительных лимитов на льготное кредитование на уборочную кампанию, посевную, которая будет проходить в следующем году»,— приводятся в сообщении слова Министра сельского хозяйства.

Валентина Любашенко