Москва и Сочи возглавили рейтинг популярности у иностранцев

Москва, Санкт-Петербург и Сочи стали самыми популярными направлениями среди зарубежных туристов в бархатный сезон, при этом число китайских гостей увеличилось на треть. Об этом сказано в исследовании сервиса путешествий «Туту».

Самые востребованные российские направления среди зарубежных туристов в бархатный сезон. Москва заняла первое место с долей 30% всех поездок, Санкт-Петербург получил 11%, Сочи — 3%. В топ-5 также вошли Краснодар (3%) и Ростов-на-Дону (2%).

Популярность Сочи у зарубежных путешественников выросла на 33% по сравнению с осенним периодом прошлого года. Минеральные Воды и Екатеринбург также увеличили приток интуристов на 26 и 14% соответственно.

Основной поток гостей в сентябре—октябре 2025 года составят граждане Казахстана (14% от всех поездок), Беларуси (13%) и Китая (8%). Особенно заметен рост китайского направления — на 33%.

«Россия стала популярнее у туристов из Китая: в сентябре—октябре турпоток из Поднебесной вырастет на 33%»,— отметил член совета директоров сервиса путешествий «Туту» Игорь Сивец. Он связал это с введением Китаем безвизового режима для россиян с 15 сентября и обещанием России ответить взаимностью.

Господин Сивец подчеркнул, что организованные группы китайских путешественников уже могут въезжать в Россию без визы. Для их комфорта в гостиницах и аэропортах появляются указатели на китайском языке, увеличивается количество китайскоговорящих гидов, развивается система China Friendly.

Рост интереса к российским направлениям наблюдается и со стороны других стран. Число туристов из Армении и Казахстана увеличится на 15 и 14% соответственно.

Мария Удовик