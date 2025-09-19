В Ростовской области резко подорожали огурцы и лекарства

Согласно отчету Ростовстата, в Ростовской области в августе 2025 года резко подорожали огурцы и ряд лекарственных препаратов, небольшой рост показало ультрапастеризованное молоко. В целом, в последний месяц лета индексы потребительских цен на продовольственные товары составил 99% к июлю.

Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

Так, ультрапастеризованное молоко подорожало на 0,4%, а стоимость кисломолочных продуктов в августе выросла на 0,1%. Сухие молочные смеси для детского питания увеличились в цене на почти на 0,7%. Такой же процентный рост показали хлебобулочные изделия из муки высшего сорта. Изделия из хлопьев злаков подорожали сильнее — до 1,4%.

Наивысший рост цент в регионе показали огурцы — 3,2%.

Кроме этого, в августе на 0,4 % в среднем подорожали непродовольственные товары. Самый высокий рост цен зафиксирован на медикаменты. Так, анальгин подорожал за месяц на 1,6%, мазь Левомеколь — почти на 4%, а гель Троксерутин — на 3,1%.

Среди таблетированных лекарств больше всего подорожал Парацетамол — более 2,8% и препарат Лоперамид (10 капсул) на 1,85%.

Наталья Белоштейн