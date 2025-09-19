В Таганроге составили 160 протоколов за нелегальную торговлю в 2025 году

В Таганроге прошла межведомственная операция по борьбе с незаконной торговлей. Об этом сообщила глава города Светлана Камбулова в своем Тelegram-канале.

По словам госпожи Камбуловой, в рейде приняли участие сотрудники Департамента потребительского рынка Ростовской области, специалисты городской администрации, представители областной административной инспекции и УМВД России по Таганрогу.

«Проверки проведены на улицах: Дзержинского, Москатова, Маршала Жукова. По итогам рейда составлено 17 протоколов об административных правонарушениях»,— отметила Камбулова.

По данным главы администрации, с начала 2025 года оформлено более 160 протоколов по ст. 8.2 Областного закона об административных правонарушениях (административные нарушения в области торговли). Рейдовые мероприятия проводятся на постоянной основе. Вопрос нелегальной торговли регулярно поднимается в обращениях и комментариях жителей города.

Валентина Любашенко