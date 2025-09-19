Прокуратура добивается ремонта дороги в поселке Ровенского района

Прокуратура Ровенского района Саратовской области в ходе проверки выявила ненадлежащее состояние автодороги в поселке Серебряный Бор. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

Так, на дороге обнаружили множество трещин, выбоин, разломов и просадок. В проверке участвовал также зампрокурора Ровенского района Никита Ляхов.

По итогам проверочных мероприятий надзорное ведомство внесло представление главе администрации района. Прокуратура проконтролирует результат его рассмотрения и устранение нарушений.

Павел Фролов