В Нефтекумском округе Ставрополья автокран перевернулся и столкнулся с «Приорой»

18 сентября на 63 километре дороги Буденновск-Ачикулак-Нефтекумск столкнулись «Лада Приора» и автокран «ЗИЛ», сообщает Госавтоинспекция Ставрополья.

Фото: Госавтоинспекция Ставрополья

46-летний водитель «Лады Приоры» во время обгона не убедился в безопасности маневра и столкнулся с автокраном «ЗИЛ». В этот момент 66-летний водитель грузовика выполнял поворот налево. От удара автокран перевернулся.

Водитель легковушки получил тяжелые травмы и был госпитализирован в больницу Буденновска. Спасателям пришлось разбирать кузов машины, чтобы извлечь пострадавшего. Водитель грузовика остался невредим. Оба водителя имеют большой стаж и за последние два года не привлекались к ответственности за нарушения ПДД. Автоинспекторы выясняют все обстоятельства ДТП и степень вины участников.

Станислав Маслаков