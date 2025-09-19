В Сочи оштрафовали более 950 водителей за парковку на местах для инвалидов

В Сочи усилили контроль за парковочными местами, предназначенными для людей с ограниченными возможностями. По данным пресс-службы городской Госавтоинспекции, с начала 2025 года за незаконную стоянку на этих площадках было привлечено к ответственности свыше 950 автомобилистов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Из них 659 транспортных средств были эвакуированы на специализированные стоянки. Нарушителям грозит административный штраф в размере 5 тыс. руб. и принудительное перемещение автомобиля.

Инспекторы ежедневно проверяют доступность парковок, фиксируя случаи их незаконного использования. В ведомстве отмечают, что меры направлены на обеспечение прав граждан с инвалидностью.

Администрация Сочи также готовит изменения в постановление от 6 октября 2023 года о платных парковках. По новому проекту количество улиц с парковками уменьшится с 73 до 56.

Перед подготовкой документа прошли встречи с жителями и представителями общественных организаций. В результате были уточнены правила формирования парковочного пространства.

Власти сообщили, что в 2025 году новые парковочные зоны в Сочи не планируются. Развитие парковочного пространства возможно только в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» в 2026–2032 годах.

Вопрос о строительстве многоуровневых паркингов в центре города будет рассмотрен после подготовки программы комплексного развития транспортной инфраструктуры, которая определит мероприятия по проектированию, строительству и реконструкции объектов транспортной системы Сочи

Мария Удовик