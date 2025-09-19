В Балакове водитель автобуса пойдет под суд за гибель пешехода

Балаковский районный суд Саратовской области рассмотрит в отношении 50-летнего жителя Балакова уголовное дело по факту гибели пешехода в ДТП (ч. 3 ст. 264 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Согласно релизу, вечером 12 мая прошлого года фигурант находился за рулем автобуса и сбил 40-летнего пешехода на Набережной Леонова. От полученных травм пострадавший скончался в медучреждении. В момент аварии на улице была пасмурная погода, шел дождь.

Прокуратура Балакова утвердила обвинительное заключение по уголовному делу. Материалы направлены в суд на рассмотрение.

Павел Фролов