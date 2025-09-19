Прокуратура помогла восстановить права волгоградской вдовы участника ВОВ

В Волгоградской области восстановили права пенсионерки после вмешательства прокуратуры. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

В ходе проверки прокуратура выяснила, что 93-летняя жительница Суровикинского района является вдовой участника Великой Отечественной войны, в марте этого года по случаю празднования 80-й годовщины Победы ей назначили выплату в 80 тыс. руб., но деньги она не получила. Оказалось, что сотрудники отделения АО «Почта России» предоставили в отделение регионального Социального Фонда заведомо недостоверную информацию о предоставлении пенсионерке выплаты в полном объеме.

По инициативе надзорного ведомства следствие возбудило по данному факту уголовное дело о краже (п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ). Прокуратура контролирует ход его расследования. Вдова участника Великой Отечественной войны получила выплату в размере 80 тыс. руб.

Павел Фролов