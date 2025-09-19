«Ролтэк» расширит в Ленобласти производство оборудования за 640 млн рублей

Производитель кранового оборудования, автоматизированных систем и приводов, комплектующих для различных отраслей промышленности компания «Ролтэк» намерена расширить свое производство во Всеволожском районе Ленобласти. Инвестиции в проект составят 640 млн рублей, стало известно в ходе проходящего в эти дни Балтийского регионального инвестиционного форума.

Соответствующее соглашение на полях BRIEF-2025 подписали губернатор Ленобласти Александр Дрозденко и гендиректор ООО «Ролтэк» Александр Кириченко, сообщает корреспондент «Ъ-СПб».

«Это пример импортозамещения в действии. Мы со своей стороны готовы обеспечить проект квалифицированными кадрами, настроив учебные программы наших колледжей под конкретные запросы инвестора», прокомментировал подписание соглашения господин Дрозденко.

В администрации Ленобласти добавили, что компания планирует создать 200 рабочих мест в Романовском сельском поселении к 2029 году.

Андрей Цедрик